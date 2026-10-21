SpaceX попытается поймать Starship и Super Heavy — The Verge

SpaceX в следующем месяце впервые попытается поймать космический корабль Starship и ускоритель Super Heavy с помощью механических манипуляторов на стартовой башне. Об этом во время отчета компании за третий квартал заявил ее гендиректор Илон Маск, сообщает The Verge.

Попытка полностью вернуть систему

По словам Маска, успешная попытка станет первым в истории полным возвращением орбитальной ракеты-носителя. В то же время он признал, что успех во время первых таких полетов не гарантирован.

Маск отметил, что, по его мнению, следующий полет имеет больше шансов на успех, чем на неудачу. Если попытка завершится неудачей, SpaceX планирует проводить полеты Starship до конца года и увеличить их частоту в следующем году.

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Как устроена система

Starship — это двухступенчатая система, состоящая из ускорителя Super Heavy, который является первой ступенью, и космического корабля Starship, который является второй ступенью. Ее высота составляет примерно от 120 до 124 метров, а диаметр — девять метров. Система использует двигатели Raptor на жидком метане и жидком кислороде.

Starship представили в 2018 году. Систему разрабатывали для возвращения к месту запуска, где стартовая башня с механическими манипуляторами должна перехватывать аппарат в воздухе. Во время запуска в прошлом месяце Starship впервые вывел космический корабль на околоземную орбиту и доставил в созвездие Starlink несколько десятков более крупных спутников V3.

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