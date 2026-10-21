Президент США Дональд Трамп в Гринвилле, штат Северная Каролина, заявил, что Пентагон инвестирует 1,5 млрд долларов в расширение производства передовых полупроводниковых чипов в штате. Об этом сообщает The Hill.

Инвестиции в производство чипов

Трамп сделал заявление во время митинга в Гринвилле. По его словам, средства должны быть направлены на производство передовых полупроводников непосредственно в Северной Каролине. Объявление прозвучало на фоне курса его администрации на возвращение производства в Соединенные Штаты.

Президент также объявил о строительстве крупного производственного предприятия компании Sibelco в Северной Каролине. Для сообщения об этом проекте на сцену пригласили министра торговли США Говарда Латника.

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Предприятие Sibelco

Латник сообщил, что новый объект будет специализироваться на производстве кварца. По его словам, кварц является основой для полупроводников. Других подробностей о предприятии он не привел.

Трамп также заявил, что компании инвестируют в производство в США на беспрецедентном уровне. Он связал желание бизнеса переносить производство в США с пошлинами и политикой своей администрации. Ранее на других митингах Трамп объявлял об инвестиционных планах относительно трубопровода на Аляске и энергетической инфраструктуры США.

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