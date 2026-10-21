Правительство Сингапура зарезервировало более 45 млн сингапурских долларов, или около 35 млн долларов США, на ближайшие три года для помощи производственным компаниям во внедрении искусственного интеллекта. Средства направят на инициативу Catalytic AI Solutions для передового производства, которую реализует Enterprise Singapore, сообщает Channel NewsAsia.

Готовые решения для малого бизнеса

По словам государственного министра по вопросам энергетики, торговли и промышленности Ган Сиоу Хуан, программа должна предоставить производителям доступ к готовым ИИ-решениям для повышения производительности, оптимизации процессов и конкурентоспособности. Малому и среднему бизнесу предложат набор инструментов, которые можно применять без самостоятельной разработки технологий.

Среди таких решений — оптимизация проектирования продукции и компонентов, автоматизация обработки документов с запросами коммерческих предложений, совершенствование производственного планирования и прогнозное техническое обслуживание оборудования. Enterprise Singapore будет софинансировать внедрение этих инструментов компаниями, которые будут соответствовать условиям программы.

По данным агентства, ИИ-решения могут сократить объём ручной работы и время реагирования, повысить надёжность оборудования и помочь производителям поддерживать стабильное качество продукции. В дальнейшем перечень технологий будут расширять в соответствии с потребностями промышленности.

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Развитие ИИ в промышленности

Инициатива должна устранить типичные барьеры для малого и среднего бизнеса: высокую стоимость разработки, ограниченный доступ к отраслевым решениям и неопределённость относительно результатов их применения. Для этого программа объединит разработчиков ИИ, системных интеграторов и отраслевые ассоциации.

Производство обеспечивает почти 20% ВВП Сингапура и является одним из четырёх направлений National AI Missions наряду со связью, финансами и здравоохранением. В 2025 году ИИ применяла почти каждая четвёртая компания страны, тогда как годом ранее — примерно каждая седьмая.

Также Сингапурский центр передового опыта ИИ для производства AIMfg, созданный A*STAR и Министерством энергетики, торговли и промышленности в 2024 году, перейдёт к новому этапу работы. Центр уже сотрудничал с 30 производителями из аэрокосмической, полупроводниковой, фармацевтической и энергетической отраслей и завершил 23 проекта по внедрению ИИ.

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