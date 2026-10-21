Сінгапур зарезервував понад S$45 млн на ШІ для виробників — Channel NewsAsia

Уряд Сінгапуру зарезервував понад 45 млн сінгапурських доларів, або близько 35 млн доларів США, на найближчі три роки для допомоги виробничим компаніям у впровадженні штучного інтелекту. Кошти спрямують на ініціативу Catalytic AI Solutions для передового виробництва, яку реалізує Enterprise Singapore, повідомляє Channel NewsAsia.

Готові рішення для малого бізнесу

За словами державної міністерки з питань енергетики, торгівлі та промисловості Ган Сіоу Хуан, програма має дати виробникам доступ до готових ШІ-рішень для підвищення продуктивності, оптимізації процесів і конкурентоспроможності. Малим і середнім підприємствам запропонують набір інструментів, які можна застосовувати без самостійної розробки технологій.

Серед таких рішень — оптимізація проєктування продукції та компонентів, автоматизація обробки документів із запитами на комерційні пропозиції, удосконалення виробничого планування й прогнозне технічне обслуговування обладнання. Enterprise Singapore співфінансуватиме впровадження цих інструментів компаніями, які відповідатимуть умовам програми.

За даними агентства, ШІ-рішення можуть скоротити обсяг ручної роботи та час реагування, підвищити надійність обладнання і допомогти виробникам підтримувати стабільну якість продукції. Надалі перелік технологій розширюватимуть відповідно до потреб промисловості.

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Розвиток ШІ у промисловості

Ініціатива має усунути типові бар’єри для малого та середнього бізнесу: високу вартість розробки, обмежений доступ до галузевих рішень і невизначеність щодо результатів їх застосування. Для цього програма об’єднає розробників ШІ, системних інтеграторів і галузеві асоціації.

Виробництво забезпечує майже 20% ВВП Сінгапуру та є одним із чотирьох напрямів National AI Missions поряд зі зв’язком, фінансами та охороною здоров’я. У 2025 році ШІ застосовувала майже кожна четверта компанія країни, тоді як роком раніше — приблизно кожна сьома.

Також Сінгапурський центр передового досвіду ШІ для виробництва AIMfg, створений A*STAR і Міністерством енергетики, торгівлі та промисловості у 2024 році, перейде до нового етапу роботи. Центр уже співпрацював із 30 виробниками з аерокосмічної, напівпровідникової, фармацевтичної та енергетичної галузей і завершив 23 проєкти із впровадженням ШІ.

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