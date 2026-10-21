Трамп закликав компанії платити громадам для підтримки дата-центрів — Channel NewsAsia
Президент США Дональд Трамп заявив, що компаніям, які хочуть зробити дата-центри популярнішими, варто виплачувати «дивіденд» громадам або окремим людям у цих громадах. Про це він написав у соціальній мережі Truth Social, повідомляє Channel NewsAsia.
Фінансові домовленості
У дописі, оприлюдненому в середу, Трамп сказав, що уважно стежив за цим процесом. За його словами, дата-центри, які були вкрай непопулярними в певній місцевості, ставали надзвичайно популярними після укладення фінансової домовленості.
Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.
Президент пов’язав зміну ставлення до таких об’єктів саме з фінансовою домовленістю. Він запропонував компаніям застосовувати виплати громадам або їхнім окремим жителям, щоб здобути підтримку дата-центрів.
Суперечки навколо інфраструктури ШІ
Дата-центри, що забезпечують розвиток штучного інтелекту, стали політично гострою темою для громад по всій країні. Опозиція до розміщення таких об’єктів об’єднує виборців із різними ідеологічними поглядами.