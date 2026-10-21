Президент США Дональд Трамп заявил, что компаниям, которые хотят сделать дата-центры более популярными, следует выплачивать «дивиденд» сообществам или отдельным людям в этих сообществах. Об этом он написал в социальной сети Truth Social, сообщает Channel NewsAsia.

Финансовые договоренности

В публикации, размещенной в среду, Трамп сказал, что внимательно следил за этим процессом. По его словам, дата-центры, которые были крайне непопулярны в определенной местности, становились чрезвычайно популярными после заключения финансовой договоренности.

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Президент связал изменение отношения к таким объектам именно с финансовой договоренностью. Он предложил компаниям применять выплаты сообществам или отдельным их жителям, чтобы заручиться поддержкой дата-центров.

Споры вокруг инфраструктуры ИИ

Дата-центры, обеспечивающие развитие искусственного интеллекта, стали политически острой темой для сообществ по всей стране. Противодействие размещению таких объектов объединяет избирателей с разными идеологическими взглядами.

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