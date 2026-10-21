Prezydent USA Donald Trump oświadczył, że firmy chcące zwiększyć popularność centrów danych powinny wypłacać „dywidendę” społecznościom lub poszczególnym osobom w tych społecznościach. Napisał o tym w serwisie społecznościowym Truth Social, informuje Channel NewsAsia.

Porozumienia finansowe

We wpisie opublikowanym w środę Trump powiedział, że uważnie obserwował ten proces. Według niego centra danych, które były wyjątkowo niepopularne w określonej miejscowości, stawały się nadzwyczaj popularne po zawarciu porozumienia finansowego.

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Prezydent powiązał zmianę nastawienia do takich obiektów właśnie z porozumieniem finansowym. Zaproponował, aby firmy stosowały wypłaty dla społeczności lub ich poszczególnych mieszkańców, by zyskać poparcie dla centrów danych.

Spory wokół infrastruktury AI

Centra danych wspierające rozwój sztucznej inteligencji stały się politycznie drażliwą kwestią dla społeczności w całym kraju. Sprzeciw wobec lokalizowania takich obiektów łączy wyborców o różnych poglądach ideologicznych.

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