Температура на Земле приближается к критическому пределу, — ООН

Мир почти наверняка не сможет удержать глобальное потепление в пределах 1,5 °C по сравнению с доиндустриальной эпохой. Последствия изменения климата уже проявляются в смертоносных наводнениях, экстремальной жаре и масштабных лесных пожарах. В то же время ООН подчеркивает, что прогресс в сокращении выбросов все еще возможен, однако для этого странам необходимо срочно усилить климатическую политику.

В 2015 году на климатической конференции в Париже мировое сообщество договорилось прилагать усилия, чтобы ограничить глобальное потепление уровнем 1,5 °C по сравнению с доиндустриальным периодом. Однако спустя более десяти лет генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш признает, что достичь этой цели, скорее всего, не удастся.

По его словам, последствия климатических изменений уже носят разрушительный характер. Речь идет о смертоносных наводнениях, чрезвычайно сильных волнах жары, масштабных лесных пожарах, человеческих жертвах, сбоях в экономической деятельности и усугублении неравенства.

«Те, кто в наименьшей степени ответственен за это, страдают первыми и больше всех», — подчеркнул Гутерриш.

Именно поэтому, по оценке ООН, важно добиться, чтобы превышение температурного порога в 1,5 °C было как можно меньшим.

Чтобы к середине века потепление превысило этот уровень лишь на несколько десятых градуса и составило примерно 1,7–1,8 °C, мировые выбросы парниковых газов должны сокращаться быстрыми темпами.

Согласно отчету Программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП), к 2035 году выбросы необходимо ежегодно сокращать более чем на 6% по сравнению с уровнем 2025 года. Однако в настоящее время их объем продолжает расти. Основной причиной остается сжигание ископаемого топлива — угля, нефти и газа.

Несмотря на неутешительные прогнозы, в борьбе с изменением климата наблюдаются положительные результаты. Глава ЮНЕП Ингер Андерсен подчеркивает, что достижения последних лет доказывают: сокращение выбросов парниковых газов по-прежнему возможно.

По её словам, после принятия Парижского климатического соглашения мировые мощности возобновляемой энергетики и производства электроэнергии выросли в три раза быстрее, чем ожидалось. Развитие солнечной энергетики, в частности фотоэлектрических установок, происходило в семь раз быстрее прогнозов.

В то же время использование угля для производства электроэнергии росло медленнее, чем предполагали предыдущие оценки.

Эти результаты свидетельствуют о том, что переход к более чистым источникам энергии может ускорить сокращение выбросов, если правительства будут поддерживать соответствующие изменения последовательной политикой.

В отчете ЮНЕП подчеркивается, что наиболее эффективным способом изменить ситуацию являются решительные действия правительств. Если страны продолжат придерживаться нынешнего курса, к концу века глобальное потепление может достичь 2,8 °C.

Даже выполнение более амбициозных обязательств, которые государства определяют в своих климатических планах, позволит ограничить потепление примерно на уровне 2,1 °C.

Гутерриш считает, что главным препятствием становится не только разрыв между необходимым и фактическим сокращением выбросов, но и недостаточная политическая решимость.

«Разрыв в выбросах теперь превратился в разрыв в политическом лидерстве — и у мира заканчиваются время и оправдания, чтобы его преодолеть», — заявил генеральный секретарь ООН.

Он призвал правительства значительно усилить меры по противодействию изменению климата и действовать быстрее, поскольку каждый год промедления затрудняет достижение климатических целей.

Следующая возможность согласовать международные действия представится через несколько недель в турецкой Анталии, где запланирована 31-я Конференция ООН по изменению климата.

Еще до начала мероприятия Турция, которая будет председательствовать на конференции, призвала страны договориться об установлении глобальной цели по электрификации.

Экологические организации в целом поддерживают саму идею, однако критикуют её нынешнюю формулировку. По их мнению, электрификацию необходимо увязать с развитием чистой электроэнергетики, в частности ветровой и солнечной энергетики.

Еще одним ключевым вопросом станет финансирование мер по защите от изменения климата и адаптации к его последствиям в развивающихся странах. Участникам конференции предстоит обсудить, должны ли промышленно развитые государства оказывать такую поддержку и на каких условиях.

Масштаб проблемы демонстрируют и стихийные бедствия, в частности наводнения, которые в последние дни охватили испанскую Валенсию. Такие события напоминают о рисках, описанных в докладах ООН об изменении климата.

Накануне климатического саммита Антониу Гутерриш призвал мир не откладывать необходимые решения.

«Каждая доля градуса имеет значение. Каждый год промедления затрудняет путь назад. Давайте преодолеем этот разрыв уже сейчас», — подчеркнул генеральный секретарь ООН.

Об этом сообщает немецкое издание Tagesschau со ссылкой на оценки Организации Объединенных Наций.

Ученые в ежегодном докладе State of the Climate, опубликованном 14 октября в журнале BioScience, заявили, что климатическая система Земли все больше переходит в неизведанные условия.

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