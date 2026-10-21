新加坡政府在未来三年预留了超过4500万新元，约合3500万美元，用于帮助制造企业采用人工智能。这笔资金将投向由新加坡企业发展局实施的先进制造业催化式人工智能解决方案（Catalytic AI Solutions for Advanced Manufacturing）计划，Channel NewsAsia报道。

面向小型企业的现成解决方案

能源、贸易和工业政务部长颜晓芳表示，该计划旨在让制造商获得现成的人工智能解决方案，以提高生产率、优化流程和增强竞争力。中小企业将获得一套无需自行开发技术即可使用的工具。

这些解决方案包括优化产品和零部件设计、自动处理含有报价请求的文件、改进生产规划以及设备预测性维护。新加坡企业发展局将与符合计划条件的企业共同资助这些工具的实施。

该机构表示，人工智能解决方案可减少人工工作量和响应时间，提高设备可靠性，并帮助制造商保持稳定的产品质量。未来，技术清单将根据行业需求扩大。

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工业领域人工智能的发展

该计划旨在消除中小企业面临的典型障碍：开发成本高、获得行业解决方案的渠道有限，以及对其应用结果存在不确定性。为此，该计划将汇集人工智能开发商、系统集成商和行业协会。

制造业占新加坡国内生产总值的近20%，并且是国家人工智能使命（National AI Missions）的四个领域之一，其他领域为通信、金融和医疗保健。2025年，该国近四分之一的企业使用了人工智能，而一年前约为七分之一。

此外，由A*STAR和能源、贸易和工业部于2024年成立的新加坡制造业人工智能卓越中心AIMfg将进入新的工作阶段。该中心已与来自航空航天、半导体、制药和能源行业的30家制造商合作，并完成了23个人工智能实施项目。

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