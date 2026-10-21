Rząd Singapuru przeznaczył ponad 45 mln dolarów singapurskich, czyli około 35 mln dolarów amerykańskich, na najbliższe trzy lata, aby pomóc firmom produkcyjnym we wdrażaniu sztucznej inteligencji. Środki zostaną skierowane na inicjatywę Catalytic AI Solutions for Advanced Manufacturing, realizowaną przez Enterprise Singapore, poinformował Channel NewsAsia.

Gotowe rozwiązania dla małych firm

Według minister stanu ds. energii, handlu i przemysłu Gan Siow Huang program ma zapewnić producentom dostęp do gotowych rozwiązań AI służących zwiększeniu produktywności, optymalizacji procesów i konkurencyjności. Małym i średnim przedsiębiorstwom zostanie zaoferowany zestaw narzędzi, które można stosować bez samodzielnego opracowywania technologii.

Wśród tych rozwiązań znajdują się optymalizacja projektowania produktów i komponentów, automatyzacja przetwarzania dokumentów zawierających zapytania ofertowe, usprawnienie planowania produkcji oraz predykcyjne utrzymanie sprzętu. Enterprise Singapore będzie współfinansować wdrażanie tych narzędzi przez firmy spełniające warunki programu.

Według agencji rozwiązania AI mogą ograniczyć zakres pracy ręcznej i czas reakcji, zwiększyć niezawodność sprzętu oraz pomóc producentom utrzymywać stałą jakość produktów. W przyszłości lista technologii będzie rozszerzana zgodnie z potrzebami przemysłu.

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Rozwój AI w przemyśle

Inicjatywa ma usunąć typowe bariery dla małych i średnich firm: wysokie koszty rozwoju, ograniczony dostęp do rozwiązań branżowych oraz niepewność co do rezultatów ich stosowania. W tym celu program połączy twórców AI, integratorów systemów i stowarzyszenia branżowe.

Produkcja zapewnia niemal 20% PKB Singapuru i jest jednym z czterech obszarów National AI Missions, obok łączności, finansów i ochrony zdrowia. W 2025 roku AI stosowała niemal co czwarta firma w kraju, podczas gdy rok wcześniej było to około co siódma.

Również Singapurskie Centrum Doskonałości AI dla Produkcji AIMfg, utworzone przez A*STAR i Ministerstwo Energii, Handlu i Przemysłu w 2024 roku, przejdzie do nowego etapu pracy. Centrum współpracowało już z 30 producentami z branż lotniczej, półprzewodnikowej, farmaceutycznej i energetycznej oraz zakończyło 23 projekty wdrożenia AI.

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