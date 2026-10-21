Прем’єр Малайзії Анвар Ібрагім порадив відмовитися від Waze — Channel NewsAsia

Прем’єр-міністр Малайзії Анвар Ібрагім порадив громадянам країни не користуватися навігаційним застосунком Waze через занепокоєння щодо безпеки даних громадян. Як повідомляє Channel NewsAsia, він висловив цю позицію після засідання Національного комітету з кібербезпеки в Куала-Лумпурі.

Занепокоєння щодо даних

Ібрагім заявив у Facebook, що Waze підпадає під дію ізраїльських законів. На засіданні комітету обговорювали потенційний ризик використання застосунку для моніторингу даних громадян Малайзії. Прем’єр наголосив, що влада не може йти на компроміс у питаннях захисту даних та ідентичності.

З огляду на ці побоювання він запропонував малайзійцям перейти на Tuju — застосунок, розроблений Малайзійським управлінням автомобільних доріг.

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Цифрова безпека Малайзії

Національний комітет з кібербезпеки також розглянув розвиток кіберзагроз, захист національної платформи цифрової ідентифікації MyDigital ID та нові ризики, пов’язані з автономним штучним інтелектом. За словами Ібрагіма, уряд посилює інтегровану систему ідентифікації: MyKad має залишатися фізичним посвідченням, а MyDigital ID — інструментом для цифрових операцій, захищеним додатковими заходами кібербезпеки.

Waze запустили 2009 року як проєкт із відкритим кодом FreeMap Israel. У 2013 році застосунок придбала компанія Google за 1 млрд доларів США.

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