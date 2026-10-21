马来西亚总理安瓦尔·易卜拉欣建议该国公民不要使用导航应用Waze，原因是担忧公民数据的安全。正如Channel NewsAsia报道，他在吉隆坡举行的国家网络安全委员会会议后表达了这一立场。

对数据的担忧

易卜拉欣在Facebook上表示，Waze受以色列法律管辖。委员会会议讨论了使用该应用监控马来西亚公民数据的潜在风险。总理强调，当局不能在数据和身份保护问题上妥协。

鉴于这些担忧，他建议马来西亚人改用Tuju，这是一款由马来西亚公路管理局开发的应用。

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马来西亚的数字安全

国家网络安全委员会还审议了网络威胁的发展、国家数字身份平台MyDigital ID的保护，以及与自主人工智能相关的新风险。易卜拉欣表示，政府正在加强综合身份识别系统：MyKad应继续作为实体身份证件，而MyDigital ID则应成为用于数字操作的工具，并受到额外网络安全措施的保护。

Waze于2009年作为开源项目FreeMap Israel推出。2013年，谷歌以10亿美元收购了该应用。

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