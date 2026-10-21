中国科技公司字节跳动、阿里巴巴和腾讯订购了超过300万张新款英伟达RTX PRO 5500图形卡，目录总价值超过350亿美元。《台北时报》报道称，消息来自两名知情人士。

消息人士称，美国公司英伟达已警告客户和合作伙伴，无法保证完成这些订单，因为中国科技公司的需求大幅超过计划产量。第三名消息人士向该报证实了这一信息。所有消息人士均要求匿名，因为他们无权与媒体交谈。

需求超过产量

一名消息人士表示，英伟达警告合作伙伴，他们可能只能获得所要求数量的5%至10%。另一名消息人士称，该公司表示明年面向全球市场最多只能生产300万张RTX PRO 5500。同时，两名消息人士表示，中国客户的订单总量已超过600万张。

两名消息人士称，一张RTX PRO 5500的价格约为11,400美元。按这一价格计算，这三家公司的订单潜在总价值超过350亿美元。

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用于工作站的显卡

RTX PRO 5500是一款面向工作站的图形处理器，即用于高性能专业计算机，而非用于大型数据中心集群；后者使用最先进的人工智能处理器。与此同时，该型号属于英伟达仍向中国买家提供的性能最强的产品之一。

根据美国出口限制，基于Blackwell架构的英伟达B300数据中心芯片被禁止出口到中国。基于Hopper架构的H200型号供应则逐案审查，并在许可条件下进行。

英伟达发言人表示，自限制措施于2022年首次实施以来，中国芯片和工作站显卡制造商展现出前所未有的增长。字节跳动、阿里巴巴和腾讯没有回应置评请求。消息人士称，英伟达已告知客户，早期样品预计将于12月推出，商业供应预计将在明年第一季度开始。

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