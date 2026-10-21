研究人员根据摩洛哥杰贝勒伊尔胡德的化石遗骸，制作了约31.5万年前生活的早期智人的数字面容复原图。正如ScienceAlert报道，该复原图呈现出一张轮廓分明、下颌突出的面孔，尽管带有古老特征，却不会显得与现代人完全陌生。

杰贝勒伊尔胡德的遗骸

20世纪60年代初，人们在矿产开采过程中首次在杰贝勒伊尔胡德发现了一具头骨。起初，科学家认为它属于约4万年前生活的一名非洲尼安德特人。后续发掘发现了其他人类遗骸和石器工具。

2017年，两项研究将这些发现确定为早期智人的遗骸。含有化石的地层年代被估计为约31.5万年前，误差约为3.4万年。这将已知的该物种历史向前推移了约10万年，杰贝勒伊尔胡德的遗骸也被称为已知最古老的智人化石。

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复合头骨与复原的局限性

用于建模的并不是一名个体的完整头骨。马克斯·普朗克进化人类学研究所的科学家将多个化石样本结合为一个数字头骨模型。大部分脑颅和面部上半部分来自Irhoud 1头骨，而下颌和牙齿材料则取自同一考古地层的其他遗骸。

3D设计师西塞罗·莫拉埃斯的团队根据与2017年研究一同发布的复合头骨图像和视频，创建了三维模型。随后，他们使用一名匿名现代成年人的计算机断层扫描来估算软组织：该人的数字头骨被调整为古代模型的形状，组织也随之变形。研究人员还根据现代人的组织厚度测量数据对复原结果进行了细化。

该模型的颅腔容积为1364毫升，接近此前根据化石CT扫描得出的1375毫升估计值。由于头骨部件属于不同个体，最终图像并非某个具体人的精确肖像。皮肤颜色、头发和面部毛发无法直接从化石中确定，因此彩色版本包含更多艺术诠释。灰色图像主要展示估算出的面部形状。该研究发表于《Heritage》期刊。

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