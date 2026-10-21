По ископаемым останкам из Джебель-Ирхуда в Марокко создали цифровую реконструкцию лица ранних представителей Homo sapiens, живших примерно 315 тысяч лет назад. Как сообщает ScienceAlert, реконструкция показывает лицо с выразительными чертами и выступающей челюстью, которое, несмотря на архаичные особенности, не выглядело бы совершенно чужим среди современных людей.

Останки из Джебель-Ирхуда

Череп в Джебель-Ирхуде впервые нашли в начале 1960-х годов во время добычи полезных ископаемых. Изначально учёные считали, что он принадлежал африканскому неандертальцу, жившему около 40 тысяч лет назад. Последующие раскопки обнаружили другие человеческие останки и каменные орудия.

В 2017 году два исследования определили находки как останки ранних представителей Homo sapiens. Возраст слоя с окаменелостями оценили примерно в 315 тысяч лет с погрешностью около 34 тысяч лет. Это отодвинуло известную историю вида примерно на 100 тысяч лет в прошлое, а останки из Джебель-Ирхуда назвали самыми древними известными окаменелостями Homo sapiens.

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Составной череп и ограничения реконструкции

Для моделирования не было полного черепа одного человека. Учёные из Института эволюционной антропологии Макса Планка объединили несколько ископаемых образцов в цифровую модель черепа. Большая часть мозговой коробки и верхняя часть лица происходят от черепа Irhoud 1, а нижнюю челюсть и зубной материал взяли из других останков того же археологического слоя.

Команда 3D-дизайнера Сисеру Мораеса создала трёхмерную модель по изображениям и видео составного черепа, опубликованным вместе с исследованиями 2017 года. Затем для оценки мягких тканей использовали компьютерную томографию анонимного современного взрослого человека: его цифровой череп изменили до формы древней модели, а ткани трансформировались вместе с ним. Реконструкцию уточняли по измерениям толщины тканей у современных людей.

Объём полости черепа модели составил 1364 миллилитра, что близко к предыдущей оценке в 1375 миллилитров на основе компьютерной томографии окаменелости. Полученное изображение не является точным портретом конкретного человека, поскольку части черепа принадлежали разным людям. Цвет кожи, волос и растительность на лице невозможно определить непосредственно по окаменелостям, поэтому цветной вариант содержит больше художественной интерпретации. Серые изображения показывают преимущественно оценённую форму лица. Исследование опубликовали в журнале Heritage.

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