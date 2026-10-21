Китайские технологические компании ByteDance, Alibaba и Tencent заказали более 3 млн новых графических карт Nvidia RTX PRO 5500 общей каталожной стоимостью свыше $35 млрд. Об этом сообщает Taipei Times со ссылкой на двух осведомленных собеседников.

По словам источников, американская Nvidia предупредила клиентов и партнеров, что не может гарантировать выполнение заказов, поскольку спрос со стороны китайских технологических компаний значительно превышает запланированные объемы производства. Третий собеседник подтвердил изданию эту информацию. Все источники попросили не называть их имен, так как не уполномочены общаться со СМИ.

Спрос превышает производство

Один из источников сообщил, что Nvidia предупредила партнеров о возможности получить лишь 5–10% запрашиваемого количества карт. Другой собеседник сказал, что компания указывала на возможность произвести в следующем году не более 3 млн RTX PRO 5500 для мирового рынка. При этом общий объем заказов китайских клиентов уже превысил 6 млн единиц, сообщили два источника.

По данным двух собеседников, одна карта RTX PRO 5500 стоит примерно $11 400. При такой цене потенциальная совокупная стоимость заказов трех компаний превышает $35 млрд.

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Карты для рабочих станций

RTX PRO 5500 — это графический процессор для рабочих станций, то есть мощных профессиональных компьютеров, а не для крупных кластеров дата-центров, где используются самые современные процессоры для искусственного интеллекта. В то же время эта модель относится к наиболее мощным продуктам Nvidia, которые все еще доступны китайским покупателям.

Экспорт в Китай чипа Nvidia B300 для дата-центров на базе архитектуры Blackwell запрещен американскими экспортными ограничениями. Поставки модели H200 на архитектуре Hopper рассматриваются индивидуально и осуществляются на лицензионных условиях.

Представитель Nvidia заявил, что китайские производители чипов и карт для рабочих станций демонстрируют беспрецедентный рост с 2022 года, когда ограничения были введены впервые. ByteDance, Alibaba и Tencent не ответили на запросы о комментариях. По словам источников, Nvidia сообщила клиентам, что ранние образцы ожидаются в декабре, а коммерческие поставки должны начаться в первом квартале следующего года.

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