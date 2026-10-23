В США тест Meta по платному размещению ссылок в Facebook затронул страницы органов власти и некоммерческих организаций, хотя компания заявляет, что эти категории не должны подвергаться ограничениям. Как сообщает Engadget, отдельные страницы получили лимит в два поста со ссылками в месяц и предложение оформить подписку Meta One для дальнейшего распространения URL.

Ограничения для городской библиотеки

Дэниел Старкс, менеджер по коммуникациям города Гринвилл в Техасе, рассказал, что страница городской библиотеки больше не могла публиковать свыше двух ссылок ежемесячно. Для дополнительных публикаций платформа предложила оформить подписку стоимостью от 50 долларов в месяц. Библиотека указана на странице как государственный объект, а ее аккаунт ранее был верифицирован Meta.

По словам Старкса, более половины коммуникации города в Facebook ведет к информации на его сайте. Из-за риска аналогичных ограничений для других городских страниц он попросил сотрудников не добавлять ссылки в посты, а публиковать URL в комментариях.

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Некоммерческие организации ищут альтернативы

С ограничениями также столкнулись некоммерческие организации. Сопрезидент East Side Pawject Бетани Инглиш в Индианаполисе сообщила, что после использования двух доступных ссылок не смогла добавить URL сайта организации в пост о мероприятии. Ей предложили тариф Meta One уровня Expert за 150 долларов в месяц, предусматривающий до 20 ссылок.

Meta подтвердила, что тестирует включение возможности делиться ссылками в подписку Meta One, но не объяснила, почему под ограничения попали некоммерческие страницы. По данным издания, тариф за 49,99 доллара в месяц предусматривает восемь ссылок в Facebook, за 149,99 доллара — 20, а неограниченное размещение доступно в плане за 499,99 доллара. Некоторые собеседники Engadget отметили, что могут публиковать ссылки в комментариях, тогда как другие такой возможности не имеют.

Президент California Freethought Day Дэвид Дискин сообщил, что его страница получила ограничения накануне крупного сбора средств. Позже возможность публиковать ссылки восстановили без объяснения причин.

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