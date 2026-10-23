在美国，Meta针对Facebook付费发布链接的测试影响了政府机构和非营利组织的页面，尽管该公司表示这些类别不应受到限制。正如Engadget报道，部分页面被限制每月只能发布两条含链接的帖子，并被建议订阅Meta One，以继续分享URL。

市立图书馆受到限制

得克萨斯州格林维尔市传播经理丹尼尔·斯塔克斯表示，市立图书馆的页面已无法每月发布超过两条链接。对于额外的帖子，该平台建议订阅每月50美元起的服务。该图书馆在页面上被标注为政府实体，其账户此前也已获得Meta认证。

斯塔克斯表示，该市在Facebook上的超过一半沟通内容都会链接至其网站上的信息。由于其他市政府页面也可能面临类似限制，他要求工作人员不要在帖子中添加链接，而是在评论中发布URL。

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非营利组织寻找替代方案

非营利组织也遇到了限制。印第安纳波利斯East Side Pawject的联合主席贝瑟妮·英格利什表示，在用完两个可用链接后，她无法在有关活动的帖子中添加该组织网站的URL。平台向她提供了每月150美元的Meta One Expert套餐，该套餐最多允许20个链接。

Meta确认，正在测试将分享链接的功能纳入Meta One订阅，但没有解释为何非营利页面受到限制。据该媒体报道，每月49.99美元的套餐可在Facebook发布八个链接，149.99美元的套餐可发布20个链接，而499.99美元的套餐可无限发布。一些Engadget消息人士指出，他们可以在评论中发布链接，而另一些人则没有这一选项。

California Freethought Day主席大卫·迪斯金表示，他的页面在一场大型筹款活动前夕受到了限制。之后，发布链接的功能在未说明原因的情况下得到恢复。

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