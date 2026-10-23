W Stanach Zjednoczonych test Meta dotyczący płatnego publikowania linków na Facebooku dotknął stron organów władzy i organizacji non-profit, choć firma twierdzi, że te kategorie nie powinny podlegać ograniczeniom. Jak informuje Engadget, niektóre strony otrzymały limit dwóch postów z linkami miesięcznie oraz propozycję wykupienia subskrypcji Meta One, aby dalej udostępniać adresy URL.

Ograniczenia dla miejskiej biblioteki

Daniel Starks, menedżer ds. komunikacji miasta Greenville w Teksasie, powiedział, że strona miejskiej biblioteki nie mogła już publikować więcej niż dwóch linków miesięcznie. Za dodatkowe posty platforma zaproponowała subskrypcję w cenie od 50 dolarów miesięcznie. Biblioteka jest oznaczona na stronie jako obiekt rządowy, a jej konto było wcześniej zweryfikowane przez Meta.

Według Starksa ponad połowa komunikacji miasta na Facebooku prowadzi do informacji na jego stronie internetowej. Ze względu na ryzyko podobnych ograniczeń dla innych miejskich stron poprosił pracowników, aby nie dodawali linków do postów, lecz publikowali adresy URL w komentarzach.

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Organizacje non-profit szukają alternatyw

Z ograniczeniami zetknęły się również organizacje non-profit. Bethany English, współprezeska East Side Pawject w Indianapolis, poinformowała, że po wykorzystaniu dwóch dostępnych linków nie mogła dodać adresu URL strony organizacji do posta o wydarzeniu. Zaproponowano jej taryfę Meta One Expert za 150 dolarów miesięcznie, która obejmuje do 20 linków.

Meta potwierdziła, że testuje włączenie możliwości udostępniania linków do subskrypcji Meta One, ale nie wyjaśniła, dlaczego ograniczeniami objęto strony organizacji non-profit. Według publikacji plan za 49,99 dolara miesięcznie obejmuje osiem linków na Facebooku, za 149,99 dolara — 20, a nieograniczone publikowanie jest dostępne w planie za 499,99 dolara. Niektórzy rozmówcy Engadget zaznaczyli, że mogą publikować linki w komentarzach, podczas gdy inni nie mają takiej możliwości.

David Diskin, prezes California Freethought Day, poinformował, że jego strona otrzymała ograniczenia w przeddzień dużej zbiórki funduszy. Później możliwość publikowania linków przywrócono bez wyjaśnienia przyczyn.

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