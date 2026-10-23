Quest Diagnostics подтвердила утечку данных пациентов в США — TechCrunch

В США компания Quest Diagnostics подтвердила кибератаку на одну из своих лабораторных систем — Quanum. Во время несанкционированного доступа злоумышленники получили доступ к определенным записям пациентов. Об этом компания сообщила в отчете по форме 8-K, поданном в Комиссию по ценным бумагам и биржам США, сообщает TechCrunch.

Атака на систему Quanum

Платформа Quanum позволяет врачебным кабинетам, больницам и медицинским практикам заказывать лабораторные исследования для пациентов, а также работать с выставлением счетов. В системе хранятся медицинские данные и записи пациентов, а также связанные диагностические и платежные сведения.

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Quest Diagnostics заявила, что уведомила правоохранительные органы и проводит расследование инцидента. В сообщении на своем сайте компания также отметила, что была получена защищенная медицинская информация пациентов, в том числе персональные данные и записи пациентов.

Масштаб использования платформы

По информации Quest, Quanum используют около 500 тысяч клиницистов в тысячах локаций в Северной Америке. Это вторая известная масштабная утечка данных Quest Diagnostics за десятилетие: в 2019 году в результате кибератаки на стороннюю биллинговую компанию было потеряно 11,9 миллиона записей пациентов.

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