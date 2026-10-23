Quest Diagnostics potwierdziła wyciek danych pacjentów w USA — TechCrunch

W Stanach Zjednoczonych firma Quest Diagnostics potwierdziła cyberatak na jeden ze swoich systemów laboratoryjnych — Quanum. Podczas nieuprawnionego dostępu sprawcy uzyskali dostęp do części dokumentacji pacjentów. Firma poinformowała o tym w raporcie na formularzu 8-K złożonym w amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, podaje TechCrunch.

Atak na system Quanum

Platforma Quanum umożliwia gabinetom lekarskim, szpitalom i praktykom medycznym zlecanie badań laboratoryjnych dla pacjentów, a także obsługę rozliczeń. W systemie przechowywane są dane medyczne i dokumentacja pacjentów, a także powiązane informacje diagnostyczne i płatnicze.

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Quest Diagnostics oświadczyła, że powiadomiła organy ścigania i prowadzi dochodzenie w sprawie incydentu. W komunikacie na swojej stronie internetowej firma zaznaczyła również, że uzyskano chronione informacje zdrowotne pacjentów, w tym dane osobowe i dokumentację pacjentów.

Skala wykorzystania platformy

Według informacji Quest z Quanum korzysta około 500 tys. klinicystów w tysiącach lokalizacji w Ameryce Północnej. Jest to drugi znany zakrojony na dużą skalę wyciek danych Quest Diagnostics w ciągu dekady: w 2019 roku w wyniku cyberataku na zewnętrzną firmę rozliczeniową utracono 11,9 mln dokumentacji pacjentów.

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