NHTSA предложило разрешить использовать в беспилотных автомобилях сине-зеленые габаритные огни. Они должны четко и последовательно сигнализировать правоохранителям и другим участникам движения, что транспортным средством управляет автоматизированная система, а не человек, сообщает The Verge.

Отдельный сигнал для автоматизированного управления

Предложение является частью изменений в Федеральный стандарт безопасности транспортных средств №108, регулирующий автомобильное освещение. Регулятор предлагает адаптировать правила к автомобилям без водителя и установить единый способ их коммуникации с другими участниками движения.

В автомобильной отрасли уже используют красные, желтые и белые огни, а также мигающие синие и красные сигналы — в частности, для стоп-сигналов, указателей поворота, фар и автомобилей экстренных служб. В NHTSA считают, что сине-зеленый цвет может занять отдельную визуальную нишу и не вводить участников движения в заблуждение.

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Использование будет добровольным

Установку таких фонарей не планируют делать обязательной для производителей. В то же время NHTSA хочет определить федеральные требования к их цвету, яркости и расположению, чтобы автопроизводители, выбравшие такую систему, применяли одинаковую и законную схему сигнализации.

Единый стандарт потенциально могут использовать операторы роботакси Waymo, Nuro и Zoox, а также производители автомобилей GM и Mercedes. Ранее Mercedes-Benz получила разрешение на уровне штата на бирюзовые огни для машин с системой Drive Pilot третьего уровня автоматизации, но впоследствии отказалась от этой идеи в пользу системы уровня 2++.

Пересмотр требований к освещению

Помимо нового типа сигнала, NHTSA также предлагает отменить часть требований к освещению, не имеющих смысла для автомобилей без человека за рулем. Подробности этих изменений в доступной части материала не приведены.

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