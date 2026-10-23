NHTSA запропонувала синьо-зелені вогні для безпілотних авто — The Verge

NHTSA запропонувала дозволити використовувати в безпілотних автомобілях синьо-зелені габаритні вогні. Вони мають чітко й послідовно сигналізувати правоохоронцям та іншим учасникам руху, що транспортним засобом керує автоматизована система, а не людина, повідомляє The Verge.

Окремий сигнал для автоматизованого керування

Пропозиція є частиною змін до Федерального стандарту безпеки транспортних засобів №108, який регулює автомобільне освітлення. Регулятор пропонує адаптувати правила до транспортних засобів без водія та встановити єдиний спосіб їхньої комунікації з іншими учасниками руху.

В автомобільній галузі вже застосовують червоні, жовті й білі вогні, а також миготливі сині та червоні сигнали — зокрема для стоп-сигналів, покажчиків повороту, фар і автомобілів екстрених служб. У NHTSA вважають, що синьо-зелений колір може зайняти окрему візуальну нішу та не вводити учасників руху в оману.

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Використання буде добровільним

Встановлення таких ліхтарів не планують робити обов’язковим для виробників. Водночас NHTSA хоче визначити федеральні вимоги до їхнього кольору, яскравості та розташування, щоб автовиробники, які оберуть таку систему, застосовували однакову й законну схему сигналізації.

Єдиний стандарт потенційно можуть використовувати оператори роботаксі Waymo, Nuro та Zoox, а також виробники автомобілів GM і Mercedes. Раніше Mercedes-Benz отримала дозвіл на рівні штату на бірюзові вогні для машин із системою Drive Pilot третього рівня автоматизації, але згодом відмовилася від цієї ідеї на користь системи рівня 2++.

Перегляд вимог до освітлення

Крім нового типу сигналу, NHTSA також пропонує скасувати частину вимог до освітлення, які не мають сенсу для автомобілів без людини за кермом. Деталі цих змін у доступній частині матеріалу не наведено.

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