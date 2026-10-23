NHTSA提议为自动驾驶汽车配备蓝绿色灯光——The Verge

NHTSA提议允许在自动驾驶汽车上使用蓝绿色示宽灯。这些灯应清晰且一致地向执法人员和其他道路使用者表明，车辆由自动化系统而非人类驾驶，据The Verge报道。

用于自动化驾驶的独立信号

该提议是对联邦机动车安全标准第108号修订的一部分，该标准规范汽车照明。监管机构提议调整规则以适应无人驾驶车辆，并为其与其他道路使用者的沟通建立统一方式。

汽车行业已经使用红色、黄色和白色灯光，以及闪烁的蓝色和红色信号，包括用于制动灯、转向灯、前灯和紧急服务车辆。NHTSA认为，蓝绿色可以占据独立的视觉定位，并且不会误导道路使用者。

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使用将是自愿的

此类灯具的安装计划不会成为制造商的强制要求。与此同时，NHTSA希望对其颜色、亮度和安装位置制定联邦要求，以便选择该系统的汽车制造商采用统一且合法的信号方案。

Waymo、Nuro和Zoox等自动驾驶出租车运营商，以及汽车制造商GM和梅赛德斯，都可能采用统一标准。此前，梅赛德斯-奔驰曾获得州一级许可，可为配备三级自动化Drive Pilot系统的车辆使用青绿色灯光，但后来放弃了这一想法，转而采用2++级系统。

审查照明要求

除新型信号外，NHTSA还提议取消部分对于没有人类驾驶员的汽车而言没有意义的照明要求。现有材料可获取部分未提供这些修改的细节。

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