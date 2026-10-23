NHTSA proponuje turkusowe światła dla pojazdów autonomicznych — The Verge

NHTSA zaproponowała dopuszczenie stosowania turkusowych świateł pozycyjnych w pojazdach autonomicznych. Mają one jasno i konsekwentnie sygnalizować organom ścigania oraz innym uczestnikom ruchu, że pojazdem kieruje system zautomatyzowany, a nie człowiek, podaje The Verge.

Osobny sygnał dla zautomatyzowanej jazdy

Propozycja jest częścią zmian w Federalnym Standardzie Bezpieczeństwa Pojazdów Mechanicznych nr 108, który reguluje oświetlenie samochodowe. Regulator proponuje dostosowanie przepisów do pojazdów bez kierowcy i ustanowienie jednolitego sposobu ich komunikacji z innymi uczestnikami ruchu.

Branża motoryzacyjna już stosuje światła czerwone, żółte i białe, a także migające sygnały niebieskie i czerwone — między innymi w światłach hamowania, kierunkowskazach, reflektorach i pojazdach służb ratunkowych. NHTSA uważa, że kolor turkusowy może zająć odrębną niszę wizualną i nie wprowadzać uczestników ruchu w błąd.

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Stosowanie będzie dobrowolne

Montaż takich świateł nie ma być obowiązkowy dla producentów. Jednocześnie NHTSA chce określić federalne wymogi dotyczące ich koloru, jasności i rozmieszczenia, aby producenci samochodów, którzy wybiorą taki system, stosowali jednolity i zgodny z prawem schemat sygnalizacji.

Jeden standard mogliby potencjalnie stosować operatorzy robotaksówek Waymo, Nuro i Zoox, a także producenci samochodów GM i Mercedes. Wcześniej Mercedes-Benz otrzymał na poziomie stanowym zgodę na turkusowe światła dla pojazdów z systemem Drive Pilot trzeciego poziomu automatyzacji, ale później zrezygnował z tego pomysłu na rzecz systemu poziomu 2++.

Przegląd wymogów dotyczących oświetlenia

Oprócz nowego rodzaju sygnału NHTSA proponuje również zniesienie części wymogów dotyczących oświetlenia, które nie mają sensu w przypadku samochodów bez człowieka za kierownicą. Szczegóły tych zmian nie zostały podane w dostępnej części materiału.

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