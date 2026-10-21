Premier Malezji Anwar Ibrahim zalecił obywatelom kraju, aby nie korzystali z aplikacji nawigacyjnej Waze z powodu obaw o bezpieczeństwo danych obywateli. Jak informuje Channel NewsAsia, przedstawił to stanowisko po posiedzeniu Narodowego Komitetu Cyberbezpieczeństwa w Kuala Lumpur.

Obawy dotyczące danych

Ibrahim napisał na Facebooku, że Waze podlega izraelskim przepisom. Na posiedzeniu komitetu omawiano potencjalne ryzyko wykorzystania aplikacji do monitorowania danych obywateli Malezji. Premier podkreślił, że władze nie mogą iść na kompromis w kwestiach ochrony danych i tożsamości.

W związku z tymi obawami zaproponował Malezyjczykom przejście na Tuju — aplikację opracowaną przez Malezyjski Zarząd Autostrad.

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Cyfrowe bezpieczeństwo Malezji

Narodowy Komitet Cyberbezpieczeństwa rozpatrzył również rozwój cyberzagrożeń, ochronę krajowej platformy tożsamości cyfrowej MyDigital ID oraz nowe zagrożenia związane z autonomiczną sztuczną inteligencją. Według Ibrahima rząd wzmacnia zintegrowany system identyfikacji: MyKad ma pozostać fizycznym dokumentem tożsamości, a MyDigital ID — narzędziem do operacji cyfrowych, chronionym dodatkowymi środkami cyberbezpieczeństwa.

Waze uruchomiono w 2009 roku jako projekt open source FreeMap Israel. W 2013 roku aplikację kupił Google za 1 mld dolarów.

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