Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим посоветовал гражданам страны не пользоваться навигационным приложением Waze из-за опасений по поводу безопасности данных граждан. Как сообщает Channel NewsAsia, он высказал эту позицию после заседания Национального комитета по кибербезопасности в Куала-Лумпуре.

Опасения относительно данных

Ибрагим заявил в Facebook, что Waze подпадает под действие израильских законов. На заседании комитета обсуждался потенциальный риск использования приложения для мониторинга данных граждан Малайзии. Премьер подчеркнул, что власти не могут идти на компромисс в вопросах защиты данных и идентичности.

С учетом этих опасений он предложил малайзийцам перейти на Tuju — приложение, разработанное Управлением автомобильных дорог Малайзии.

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Цифровая безопасность Малайзии

Национальный комитет по кибербезопасности также рассмотрел развитие киберугроз, защиту национальной платформы цифровой идентификации MyDigital ID и новые риски, связанные с автономным искусственным интеллектом. По словам Ибрагима, правительство укрепляет интегрированную систему идентификации: MyKad должен оставаться физическим удостоверением, а MyDigital ID — инструментом для цифровых операций, защищенным дополнительными мерами кибербезопасности.

Waze был запущен в 2009 году как проект с открытым исходным кодом FreeMap Israel. В 2013 году приложение приобрела компания Google за 1 млрд долларов США.

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