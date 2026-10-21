В США усиливается сопротивление дата-центрам перед выборами — France 24
В программе France 24 сообщили, что за две недели до промежуточных выборов в США усиливается двухпартийное сопротивление дата-центрам. Причиной называют их значительное потребление воды и электроэнергии в местных сообществах.
ИИ и местные ресурсы
Еще два года назад ChatGPT был новой технологией, которую, по оценке France 24, большинство избирателей воспринимало с энтузиазмом. Теперь обеспокоенность стоимостью жизни и инфляцией сочетается с тревогой по поводу более широких последствий развития искусственного интеллекта.
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В 2026 году боты и большие языковые модели пишут работы и создают материалы для предвыборной рекламы. В программе также затронули вопрос регулирования технологий на фоне сопротивления со стороны технологических миллиардеров.
Темы кампании
Инфляция, в частности цены на продукты, остается одной из ключевых тем в избирательных округах с конкурентной борьбой. France 24 также рассмотрела колебания фондового рынка и вопрос о том, может ли стремление технологических компаний к доминированию на рынке ИИ и быстрому масштабированию терять темп.