W programie France 24 poinformowano, że na dwa tygodnie przed wyborami śródokresowymi w USA nasila się ponadpartyjny sprzeciw wobec centrów danych. Jako przyczynę wskazuje się ich znaczne zużycie wody i energii elektrycznej w lokalnych społecznościach.

SI i lokalne zasoby

Jeszcze dwa lata temu ChatGPT był nową technologią, którą, według oceny France 24, większość wyborców postrzegała z entuzjazmem. Obecnie obawy dotyczące kosztów życia i inflacji łączą się z niepokojem o szersze konsekwencje rozwoju sztucznej inteligencji.

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W 2026 roku boty i duże modele językowe piszą prace i tworzą materiały do reklam wyborczych. W programie poruszono również kwestię regulacji technologii w obliczu oporu ze strony miliarderów technologicznych.

Tematy kampanii

Inflacja, w tym ceny żywności, pozostaje jednym z kluczowych tematów w okręgach wyborczych, w których rywalizacja jest wyrównana. France 24 przeanalizowała również wahania na rynku akcji oraz pytanie, czy dążenie firm technologicznych do dominacji na rynku SI i szybkiego skalowania może tracić tempo.

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