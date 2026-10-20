OpenAI przejęło biotechnologiczny startup Orchestra Bio — TechCrunch

OpenAI przejęło czteroletni startup Orchestra Bio, który opracowuje oprogramowanie oparte na sztucznej inteligencji dla firm biotechnologicznych. Firma poinformowała o transakcji na swojej stronie internetowej. Według TechCrunch warunki przejęcia nie zostały ujawnione.

Automatyzacja opracowywania leków

Orchestra Bio tworzy agentów AI, aby pomagać firmom w codziennych operacjach związanych z opracowywaniem leków. Takie narzędzia mogą między innymi śledzić procesy finansowe i pomagać w rozwiązywaniu problemów z planowaniem badań klinicznych.

Według doniesień, do 2025 roku startup pozyskał około 20 mln dolarów inwestycji. Wśród jego inwestorów wymieniano Andreessen Horowitz, Atria i 8VC.

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Prace nad Rosalind

OpenAI oświadczyło, że zaangażuje zespół i technologie Orchestra Bio do prac nad Rosalind — swoim modelem AI do badań w dziedzinie nauk o życiu. Zostaną one również zintegrowane z Rosalind Workbench — narzędziem, które ma pomagać badaczom planować eksperymenty i analizować ich wyniki.

OpenAI twierdzi, że wśród klientów Rosalind są już Moderna i Novo Nordisk.

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