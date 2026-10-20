OpenAI приобрела биотехнологический стартап Orchestra Bio — TechCrunch

OpenAI приобрела четырехлетний стартап Orchestra Bio, который разрабатывает программное обеспечение с искусственным интеллектом для биотехнологических компаний. Компания сообщила о сделке на своем сайте. По данным TechCrunch, условия приобретения не раскрываются.

Автоматизация разработки лекарств

Orchestra Bio создает ИИ-агентов для помощи компаниям в повседневных операциях, связанных с разработкой лекарств. Такие инструменты, в частности, могут отслеживать финансовые процессы и помогать решать проблемы с планированием клинических испытаний.

По состоянию на 2025 год стартап, как сообщалось, привлек около 20 млн долларов инвестиций. Среди его инвесторов называли Andreessen Horowitz, Atria и 8VC.

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Работа над Rosalind

OpenAI заявила, что привлечет команду и технологии Orchestra Bio к работе над Rosalind — своей ИИ-моделью для исследований в области наук о жизни. Их также интегрируют в Rosalind Workbench — инструмент, который должен помогать исследователям планировать эксперименты и анализировать их результаты.

OpenAI заявляет, что среди клиентов Rosalind уже есть Moderna и Novo Nordisk.

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