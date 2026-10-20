OpenAI 收购生物技术初创公司 Orchestra Bio——TechCrunch

OpenAI 收购了成立四年的初创公司 Orchestra Bio，该公司为生物技术企业开发人工智能软件。该公司在其网站上宣布了这笔交易。据TechCrunch报道，此次收购的条款尚未披露。

药物研发自动化

Orchestra Bio 开发 AI 智能体，帮助企业处理与药物研发相关的日常运营。这类工具尤其可以追踪财务流程，并帮助解决临床试验规划方面的问题。

据报道，截至 2025 年，这家初创公司已筹集约 2000 万美元投资。其投资者据称包括 Andreessen Horowitz、Atria 和 8VC。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

参与 Rosalind 的开发

OpenAI 表示，将让 Orchestra Bio 的团队和技术参与 Rosalind 的开发。Rosalind 是其用于生命科学研究的 AI 模型。它们还将被整合到 Rosalind Workbench 中，该工具旨在帮助研究人员规划实验并分析实验结果。

OpenAI 表示，Rosalind 的客户已包括 Moderna 和 Novo Nordisk。

关注我们在