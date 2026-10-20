Ambasador ZEA w USA i minister stanu Yousef Al Otaiba oświadczył, że Zjednoczone Emiraty Arabskie kontynuują plany inwestycyjne i technologiczne w Stanach Zjednoczonych pomimo wojny USA z Iranem oraz zakłóceń w żegludze przez Cieśninę Ormuz. Napisał o tym w liście do Amerykańsko-Emirackiej Rady Biznesu, informuje The National.

Według Al Otaiby zobowiązania ZEA wobec USA pozostają niezmienne, duże inwestycje postępują, a rozszerzenie dostępu do zaawansowanych technologii tworzy nowe możliwości dla obu krajów. Oświadczył również, że Emiraty zdobyły miejsce wśród najbardziej zaufanych partnerów USA i nie narażą tego zaufania na szwank.

Ulgi eksportowe i ochrona technologii

W lipcu Departament Handlu USA znacząco podniósł status eksportowy ZEA, przyznając krajowi rozszerzony preferencyjny reżim. Ma to ułatwić eksport i przekazywanie amerykańskiego sprzętu wojskowego, satelitów, statków kosmicznych, a także technologii sztucznej inteligencji i energetycznych.

Al Otaiba nazwał tę decyzję wyrazem zaufania do podejścia ZEA do ochrony zaawansowanych technologii przed niewłaściwym wykorzystaniem. Według niego kraj wprowadził prawne, instytucjonalne i strukturalne mechanizmy ochrony, w tym odizolowane bezpieczne środowiska, zweryfikowanych użytkowników końcowych, kontrolę zapobiegania przekierowywaniu technologii, weryfikację personelu oraz stałe monitorowanie.

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Umowy w sektorach kosmicznym, lotniczym i AI

Ambasador podał jako przykłady współpracy umowę emirackiej firmy Space42 z amerykańską Viasat o wartości 1 mld dolarów w dziedzinie łączności. Wspomniał także o zamówieniach Emirates, Etihad i flydubai na samoloty Boeing z silnikami General Electric o łącznej wartości ponad 65 mld dolarów.

Osobno Al Otaiba podkreślił 10-letni ramowy program inwestycji technologicznych ZEA w USA o wartości 1,4 bln dolarów, który, jak stwierdził, wyprzedza harmonogram. Zaznaczył, że ZEA już kupiły i zainwestowały setki miliardów dolarów w amerykańskie technologie, firmy i projekty energetyczne.

W maju do ZEA dotarły pierwsze dostawy procesorów centralnych i graficznych amerykańskiej firmy Nvidia, potrzebnych dla infrastruktury sztucznej inteligencji. Al Otaiba wspomniał również o emiracko-amerykańskim kampusie AI o mocy pięciu gigawatów, utworzonym z udziałem amerykańskich partnerów i z wykorzystaniem amerykańskich chipów.

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