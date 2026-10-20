阿联酋驻美国大使兼国务部长优素福·奥泰巴表示，尽管美国与伊朗处于战争状态，以及霍尔木兹海峡航运受到干扰，阿拉伯联合酋长国仍在继续推进其在美国的投资和技术计划。他在致美阿商业委员会的一封信中写道，据《国家报》报道。

奥泰巴表示，阿联酋对美国的承诺保持不变，大型投资正在推进，扩大获得先进技术的渠道为两国创造了新机会。他还表示，阿联酋已跻身美国最值得信赖的伙伴之列，不会让这种信任受到威胁。

出口优惠与技术保护

7月，美国商务部大幅提升了阿联酋的出口地位，给予该国扩大的优惠待遇。这将有助于美国军用设备、卫星、航天器以及人工智能和能源技术的出口与转让。

奥泰巴称，这一决定是对阿联酋保护复杂技术免遭不当使用做法的信任投票。他表示，该国已建立法律、制度和结构性保护机制，包括隔离的安全环境、经核实的最终用户、防止技术被转移的管控、人员审查和持续监测。

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航天、航空和人工智能领域的协议

大使列举合作案例时提到，阿联酋公司Space42与美国Viasat在通信领域签署了一项价值10亿美元的协议。他还提到，Emirates、Etihad和flydubai订购了配备通用电气发动机的波音飞机，总价值超过650亿美元。

奥泰巴还特别强调，阿联酋在美国实施的一项为期10年、规模达1.4万亿美元的技术投资框架计划正领先于进度。他指出，阿联酋已经购买并向美国技术、企业和能源项目投资了数千亿美元。

5月，阿联酋收到了美国英伟达首批中央处理器和图形处理器，这些产品为人工智能基础设施所必需。奥泰巴还提到了一个阿联酋—美国人工智能园区，其容量为5吉瓦，由美国合作伙伴参与建设并使用美国芯片。

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