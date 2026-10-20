Посол ОАЭ в США и государственный министр Юсеф Аль-Отейба заявил, что Объединенные Арабские Эмираты продолжают реализацию инвестиционных и технологических планов в Соединенных Штатах, несмотря на войну США с Ираном и перебои в судоходстве через Ормузский пролив. Об этом он написал в письме Американо-эмиратскому деловому совету, сообщает The National.

По словам Аль-Отейбы, обязательства ОАЭ перед США остаются неизменными, крупные инвестиции продвигаются, а расширение доступа к передовым технологиям создает новые возможности для обеих стран. Он также заявил, что Эмираты заняли место среди наиболее надежных партнеров США и не будут ставить это доверие под угрозу.

Экспортные льготы и защита технологий

В июле Министерство торговли США существенно повысило экспортный статус ОАЭ, предоставив стране расширенный льготный режим. Это должно облегчить экспорт и передачу американского военного оборудования, спутников, космических аппаратов, а также технологий искусственного интеллекта и энергетики.

Аль-Отейба назвал это решение вотумом доверия к подходу ОАЭ по защите сложных технологий от ненадлежащего использования. По его словам, страна внедрила правовые, институциональные и структурные механизмы защиты, включая изолированные защищенные среды, проверенных конечных пользователей, контроль за недопущением перенаправления технологий, проверку персонала и постоянный мониторинг.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Сделки в космосе, авиации и ИИ

Посол привел в качестве примера сотрудничества соглашение эмиратской компании Space42 с американской Viasat на 1 млрд долларов в сфере связи. Он также упомянул заказы Emirates, Etihad и flydubai на самолеты Boeing с двигателями General Electric общей стоимостью более 65 млрд долларов.

Отдельно Аль-Отейба подчеркнул 10-летнюю рамочную программу технологических инвестиций ОАЭ в США на 1,4 трлн долларов, которая, по его словам, опережает график. Он отметил, что ОАЭ уже приобрели и инвестировали сотни миллиардов долларов в американские технологии, компании и энергетические проекты.

В мае в ОАЭ поступили первые партии центральных и графических процессоров американской Nvidia, необходимых для инфраструктуры искусственного интеллекта. Аль-Отейба также упомянул эмиратско-американский кампус ИИ мощностью пять гигаватт, созданный при участии американских партнеров и с использованием американских чипов.

Читай нас в