Film: W Korei stworzono humanoidalnego robota, który potrafi koordynować ruchy całego ciała podczas wysiłku fizycznego

Naukowcy z Koreańskiego Instytutu Zaawansowanych Nauk i Technologii opracowali nową wersję robota Humanoid v0.9 o masie 75 kilogramów, który jest w stanie popychać przedmioty o wadze do 35 kilogramów oraz podnosić ładunki o wadze do 20 kilogramów.

Główną cechą tej platformy jest połączenie procesów poruszania się i manipulacji rękami w jeden system sterowania. Dzięki zastosowaniu metod uczenia się z wzmocnieniem oraz wbudowanej wizualnej informacji zwrotnej robot utrzymuje równowagę i koryguje pozycję całego ciała bezpośrednio podczas wywierania siły na ciężkie obiekty.

Podczas demonstracji robot wykorzystał system wizyjny do rozpoznawania obiektów i precyzyjnego układania ich w kształcie liter. Naukowcy zaznaczają, że opracowanie to pokazuje obecne możliwości lokomanipulacji, jednak ostateczna maksymalna nośność systemu w różnych warunkach eksploatacyjnych jest nadal dopracowywana.

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Źródło: Interesting Engineering.

Wcześniej w Pekinie w Chinach, w parku ogrodowo-wystawowym, rozpoczęła się 10. edycja Tygodnia chińskiej kultury operowej. W programie ceremonii otwarcia tradycyjne występy operowe połączono z technologiami sztucznej inteligencji: współprowadzącym został cyfrowy bohater Sibao, a roboty wykonywały tradycyjne ruchy operowe wraz z aktorami.

Dyrektor generalny OpenAI, Sam Altman, potwierdził, że firma zamierza stworzyć humanoidalnego robota. W podcaście „Sources” wyjaśnił, że ludzka postać jest logicznym wyborem, ponieważ drzwi, klawiatury i narzędzia są stworzone z myślą o ludziach.

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