Видео: в Корее создали гуманоидного робота, способного координировать движения всего тела во время нагрузок

Учёные из Корейского института передовых наук и технологий разработали новую версию робота Humanoid v0.9 весом 75 килограммов, который способен толкать предметы весом до 35 килограммов и поднимать грузы весом до 20 килограммов.

Главной особенностью платформы является объединение процессов передвижения и манипулирования руками в единую систему управления. Благодаря использованию методов обучения с подкреплением и встроенной визуальной обратной связи робот удерживает равновесие и корректирует положение всего тела непосредственно во время приложения силы к тяжелым объектам.

Во время демонстрации робот использовал зрительную систему для распознавания объектов и их точного расположения в форме букв. Исследователи отмечают, что разработка демонстрирует текущие возможности локоманипуляции, однако окончательная максимальная грузоподъемность системы в различных эксплуатационных условиях еще уточняется.

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Источник: Interesting Engineering.

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