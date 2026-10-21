OpenAI zaczęło stopniowo wdrażać w ChatGPT funkcję zablokowanych czatów, która pozwala ukryć wrażliwe rozmowy z głównej historii, przypiętych czatów i wyszukiwania. Aby uzyskać do nich dostęp, należy wprowadzić czterocyfrowy kod PIN. Informuje o tym Engadget.

Ochrona przed nieuprawnionym dostępem

Na iPhonie do otwierania takich rozmów można także użyć Face ID, a na urządzeniach mobilnych dostępne jest uwierzytelnianie za pośrednictwem systemowych zabezpieczeń biometrycznych. Zablokowane dialogi będą gromadzone w osobnym projekcie o nazwie Locked chats.

Firma postrzega tę funkcję przede wszystkim jako sposób ochrony korespondencji przed osobami, które mogą zobaczyć ekran w miejscu publicznym lub uzyskać dostęp do telefonu użytkownika. Jednocześnie blokowanie czatów nie jest szyfrowaniem typu end-to-end i nie zwalnia OpenAI z zobowiązań prawnych.

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Ustawienia i ograniczenia

Włączenie blokady nie zmienia ustawień dotyczących wykorzystywania rozmów do trenowania modeli i nie wpływa na okres przechowywania danych przez OpenAI. Jeśli użytkownik zresetuje kod PIN, wszystkie zablokowane czaty i pliki przesłane do ich projektu zostaną usunięte bez możliwości odzyskania ich za pośrednictwem pomocy technicznej.

Funkcja będzie dostępna dla bezpłatnych użytkowników, a także subskrybentów planów Go, Plus i Pro. Na Androidzie i iOS zablokowanych czatów można używać razem z trybem głosowym, jednak za pomocą tej funkcji nie można zablokować rozmów w Codex.

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