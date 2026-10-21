ChatGPT ввел блокировку чатов четырехзначным PIN-кодом — Engadget

OpenAI начала постепенно внедрять в ChatGPT функцию заблокированных чатов, которая позволяет скрывать конфиденциальные разговоры из основной истории, закрепленных чатов и поиска. Для доступа к ним необходимо ввести четырехзначный PIN-код. Об этом сообщает Engadget.

Защита от постороннего доступа

На iPhone для открытия таких разговоров также можно воспользоваться Face ID, а на мобильных устройствах доступна аутентификация через системные средства биометрической защиты. Заблокированные диалоги будут собраны в отдельном проекте под названием Locked chats.

Компания рассматривает функцию прежде всего как способ защитить переписку от людей, которые могут увидеть экран в общественном месте или получить телефон пользователя. В то же время блокировка чатов не является сквозным шифрованием и не освобождает OpenAI от юридических обязательств.

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Настройки и ограничения

Включение блокировки не меняет настройки использования разговоров для обучения моделей и не влияет на срок хранения данных OpenAI. Если пользователь сбросит PIN-код, все заблокированные чаты и файлы, загруженные в их проект, будут удалены без возможности восстановления через службу поддержки.

Функция станет доступна бесплатным пользователям, а также подписчикам тарифов Go, Plus и Pro. На Android и iOS заблокированные чаты можно использовать вместе с голосовым режимом, однако заблокировать разговоры в Codex с помощью этой функции нельзя.

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