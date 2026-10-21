ChatGPT推出四位PIN码聊天锁定功能——Engadget

OpenAI已开始在ChatGPT中逐步推出锁定聊天功能，用户可将敏感对话从主要历史记录、置顶聊天和搜索结果中隐藏。访问这些对话需要输入四位PIN码。据Engadget报道。

防止他人访问

在iPhone上，还可使用Face ID打开此类对话；在移动设备上，可通过系统生物识别安全功能进行身份验证。被锁定的对话将被归入一个名为Locked chats的独立项目中。

该公司主要将这项功能视为一种保护通信内容的方式，以防止他人在公共场所看到屏幕或获取用户的手机。同时，聊天锁定并非端到端加密，也不免除OpenAI的法律义务。

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设置与限制

启用锁定不会改变将对话用于训练模型的设置，也不会影响OpenAI的数据保留期限。如果用户重置PIN码，所有被锁定的聊天以及上传至其项目的文件都将被删除，且无法通过客服恢复。

该功能将向免费用户以及Go、Plus和Pro套餐订阅用户开放。在Android和iOS上，锁定聊天可与语音模式一同使用，但无法使用该功能锁定Codex中的对话。

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