ChatGPT запровадив блокування чатів чотиризначним PIN-кодом — Engadget

OpenAI почала поступово впроваджувати в ChatGPT функцію заблокованих чатів, яка дає змогу приховати чутливі розмови з основної історії, закріплених чатів і пошуку. Для доступу до них потрібно ввести чотиризначний PIN-код. Про це повідомляє Engadget.

Захист від стороннього доступу

На iPhone для відкриття таких розмов можна також скористатися Face ID, а на мобільних пристроях доступна автентифікація через системи біометричного захисту. Заблоковані діалоги будуть зібрані в окремому проєкті під назвою Locked chats.

Компанія розглядає функцію передусім як спосіб захистити листування від людей, які можуть побачити екран у публічному місці або отримати телефон користувача. Водночас блокування чатів не є наскрізним шифруванням і не звільняє OpenAI від юридичних зобов’язань.

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Налаштування та обмеження

Увімкнення блокування не змінює налаштувань використання розмов для навчання моделей і не впливає на строк зберігання даних OpenAI. Якщо користувач скине PIN-код, усі заблоковані чати та завантажені до їхнього проєкту файли буде видалено без можливості відновлення через службу підтримки.

Функція стане доступною безкоштовним користувачам, а також передплатникам тарифів Go, Plus і Pro. На Android та iOS заблоковані чати можна використовувати разом із голосовим режимом, однак заблокувати розмови в Codex за допомогою цієї функції не можна.

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