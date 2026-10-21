Tesla i SpaceX powołały komitety do rozmów o możliwym połączeniu — The Verge
Tesla i SpaceX powołały specjalne komitety do rozmów o możliwym połączeniu spółek. Podczas wtorkowej telekonferencji SpaceX po wynikach za trzeci kwartał poinformował o tym dyrektor generalny obu firm Elon Musk, podaje The Verge.
Warunki transakcji nie zostały uzgodnione
Według Muska specjalne komitety Tesli i SpaceX nie osiągnęły jeszcze porozumienia w sprawie warunków jakiejkolwiek potencjalnej transakcji. Podkreślił, że nie ma gwarancji, iż komitety ostatecznie zgodzą się na połączenie.
Musk nazwał możliwe połączenie Tesli i SpaceX dobrym pomysłem. Jednocześnie zaznaczył, że decyzja w sprawie potencjalnej transakcji będzie zależeć od specjalnych komitetów obu firm, a nie od niego osobiście.
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Ocena Barclays
Na początku tego miesiąca Barclays opublikował notę dla klientów, w której zasugerował, że potencjalne połączenie Tesli i SpaceX może zostać ogłoszone przed dorocznym zgromadzeniem akcjonariuszy Tesli. Zgromadzenie zaplanowano na 3 grudnia 2026 roku.
Obecnie nie ma porozumienia w sprawie parametrów możliwej transakcji. Informacje o rozmowach nie oznaczają, że połączenie zostanie sfinalizowane.