Tesla i SpaceX powołały specjalne komitety do rozmów o możliwym połączeniu spółek. Podczas wtorkowej telekonferencji SpaceX po wynikach za trzeci kwartał poinformował o tym dyrektor generalny obu firm Elon Musk, podaje The Verge.

Warunki transakcji nie zostały uzgodnione

Według Muska specjalne komitety Tesli i SpaceX nie osiągnęły jeszcze porozumienia w sprawie warunków jakiejkolwiek potencjalnej transakcji. Podkreślił, że nie ma gwarancji, iż komitety ostatecznie zgodzą się na połączenie.

Musk nazwał możliwe połączenie Tesli i SpaceX dobrym pomysłem. Jednocześnie zaznaczył, że decyzja w sprawie potencjalnej transakcji będzie zależeć od specjalnych komitetów obu firm, a nie od niego osobiście.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Ocena Barclays

Na początku tego miesiąca Barclays opublikował notę dla klientów, w której zasugerował, że potencjalne połączenie Tesli i SpaceX może zostać ogłoszone przed dorocznym zgromadzeniem akcjonariuszy Tesli. Zgromadzenie zaplanowano na 3 grudnia 2026 roku.

Obecnie nie ma porozumienia w sprawie parametrów możliwej transakcji. Informacje o rozmowach nie oznaczają, że połączenie zostanie sfinalizowane.

Czytaj nas na