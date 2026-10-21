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Tesla i SpaceX powołały komitety do rozmów o możliwym połączeniu — The Verge

Fedir Krysztowski 21 października 2026 00:34
Tesla i SpaceX powołały komitety do rozmów o możliwym połączeniu — The Verge

Tesla i SpaceX powołały specjalne komitety do rozmów o możliwym połączeniu spółek. Podczas wtorkowej telekonferencji SpaceX po wynikach za trzeci kwartał poinformował o tym dyrektor generalny obu firm Elon Musk, podaje The Verge.

Warunki transakcji nie zostały uzgodnione

Według Muska specjalne komitety Tesli i SpaceX nie osiągnęły jeszcze porozumienia w sprawie warunków jakiejkolwiek potencjalnej transakcji. Podkreślił, że nie ma gwarancji, iż komitety ostatecznie zgodzą się na połączenie.

Musk nazwał możliwe połączenie Tesli i SpaceX dobrym pomysłem. Jednocześnie zaznaczył, że decyzja w sprawie potencjalnej transakcji będzie zależeć od specjalnych komitetów obu firm, a nie od niego osobiście.

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Ocena Barclays

Na początku tego miesiąca Barclays opublikował notę dla klientów, w której zasugerował, że potencjalne połączenie Tesli i SpaceX może zostać ogłoszone przed dorocznym zgromadzeniem akcjonariuszy Tesli. Zgromadzenie zaplanowano na 3 grudnia 2026 roku.

Obecnie nie ma porozumienia w sprawie parametrów możliwej transakcji. Informacje o rozmowach nie oznaczają, że połączenie zostanie sfinalizowane.

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