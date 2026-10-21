Tesla и SpaceX создали специальные комитеты для обсуждения возможного слияния компаний. Об этом во время конференц-звонка SpaceX по итогам третьего квартала во вторник заявил генеральный директор обеих компаний Илон Маск, сообщает The Verge.

Условия сделки не согласованы

По словам Маска, специальные комитеты Tesla и SpaceX еще не достигли договоренности об условиях какой-либо потенциальной сделки. Он подчеркнул, что нет гарантий, что комитеты в конечном итоге одобрят слияние.

Маск назвал возможное объединение Tesla и SpaceX хорошей идеей. В то же время он отметил, что решение о потенциальной сделке будет зависеть от специальных комитетов двух компаний, а не от него лично.

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Оценка Barclays

Ранее в этом месяце Barclays опубликовал записку для клиентов, в которой предположил, что о потенциальном объединении Tesla и SpaceX могут объявить до ежегодного собрания акционеров Tesla. Собрание запланировано на 3 декабря 2026 года.

В настоящее время договоренности о параметрах возможной сделки нет. Информация об обсуждениях не означает, что слияние будет заключено.

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