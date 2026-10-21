Prezydent USA Donald Trump w Greenville w Karolinie Północnej oświadczył, że Pentagon zainwestuje 1,5 mld dolarów w rozszerzenie produkcji zaawansowanych chipów półprzewodnikowych w tym stanie. Informuje o tym The Hill.

Inwestycje w produkcję chipów

Trump złożył to oświadczenie podczas wiecu w Greenville. Według niego środki mają zostać przeznaczone na produkcję zaawansowanych półprzewodników bezpośrednio w Karolinie Północnej. Ogłoszenie padło w związku z polityką jego administracji dotyczącą powrotu produkcji do Stanów Zjednoczonych.

Prezydent ogłosił również budowę dużego zakładu produkcyjnego firmy Sibelco w Karolinie Północnej. Na scenę zaproszono sekretarza handlu USA Howarda Lutnicka, aby poinformował o tym projekcie.

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Zakład Sibelco

Lutnick poinformował, że nowy obiekt będzie specjalizował się w produkcji kwarcu. Według niego kwarc stanowi podstawę półprzewodników. Nie podał innych szczegółów dotyczących zakładu.

Trump oświadczył również, że firmy inwestują w produkcję w USA na bezprecedensowym poziomie. Powiązał chęć przedsiębiorstw do przenoszenia produkcji do USA z cłami i polityką swojej administracji. Wcześniej na innych wiecach Trump ogłaszał plany inwestycyjne dotyczące rurociągu na Alasce oraz infrastruktury energetycznej USA.

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