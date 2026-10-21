W Japonii dane osobowe funkcjonariuszy policji i innych pracowników komend policji w 22 prefekturach mogły zostać ujawnione w wyniku niedawnego wycieku danych w firmie Arcadia Inc., która świadczy usługi w zakresie informacji o klęskach żywiołowych. Informuje o tym Anadolu Agency, powołując się na Kyodo News.

Informacje o pracownikach policji

Przedstawiciele japońskiej Narodowej Agencji Policji oświadczyli, że dane osobowe funkcjonariuszy i innych pracowników komend policji w 22 prefekturach mogły zostać ujawnione. Japonia ma łącznie 47 prefektur administracyjnych.

Policja w prefekturach Kioto, Fukuoka, Shimane i Yamaguchi rejestrowała również w tym serwisie adresy e-mail lokalnych mieszkańców ze względów bezpieczeństwa.

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Inne możliwe wycieki

Oddzielnie firma rekrutacyjna Recruit Co. poinformowała o możliwym wycieku danych osobowych dotyczącym 3,7 mln kont serwisu informacji o używanych samochodach Carsensor.

Zgodnie z opublikowanym w poniedziałek badaniem około 30,2% dużych japońskich firm mogło w pewnym momencie doświadczyć wycieków danych, w tym w wyniku cyberataków lub błędów ludzkich.

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