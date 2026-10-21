В Японии персональные данные полицейских и других сотрудников полицейских управлений 22 префектур могли быть скомпрометированы из-за недавней утечки данных в компании Arcadia Inc., предоставляющей услуги в сфере информирования о стихийных бедствиях. Об этом сообщает Anadolu Agency со ссылкой на Kyodo News.

Информация о сотрудниках полиции

Представители Национального полицейского агентства Японии заявили, что личная информация полицейских и других сотрудников полицейских управлений 22 префектур могла быть скомпрометирована. Всего в Японии 47 административных префектур.

Полиция префектур Киото, Фукуока, Симане и Ямагути также регистрировала в этом сервисе электронные адреса местных жителей из соображений безопасности.

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Другие возможные утечки

Отдельно кадровая компания Recruit Co. сообщила о возможной утечке персональных данных, касающейся 3,7 миллиона учетных записей сервиса информации о подержанных автомобилях Carsensor.

Согласно опубликованному в понедельник опросу, около 30,2% крупных японских компаний могли в какой-то момент столкнуться с утечками данных, в том числе вследствие кибератак или человеческих ошибок.

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