Meta zmieniła brzmienie nowych komercyjnych warunków korzystania, usuwając słowo „szkolić” z listy możliwych sposobów wykorzystywania informacji ze stron internetowych powiązanych ze stronami firmowymi. Zaktualizowane zasady mają wejść w życie 30 października. Poinformował o tym Ars Technica.

Co zmieniło się w warunkach

Pierwotna wersja pozwalała Mecie wykorzystywać „wszelkie treści” ze stron internetowych, do których linki zamieszczono na stronach firmowych, aby świadczyć usługi, rozwijać, ulepszać, badać, szkolić i utrzymywać integralność produktów, usług lub funkcji firmy.

W nowej wersji nie ma ani słowa „szkolić”, ani sformułowania „wszelkie treści”. Zamiast tego Meta podaje, że może okresowo otrzymywać aktualizacje ze stron internetowych użytkowników biznesowych w celu świadczenia, rozwijania, ulepszania, badania i wspierania produktów reklamowych i biznesowych, a także zapewnienia integralności i bezpieczeństwa własnych produktów.

Firma oświadczyła, że połączone warunki dotyczące skanowania stron internetowych odnoszą się wyłącznie do produktów reklamowych i biznesowych. Meta twierdzi również, że zmiany nie przyznają jej nowych praw, które miałyby pierwszeństwo przed sygnałami właścicieli treści przekazywanymi za pomocą pliku robots.txt.

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Uwagi prawników i wydawców

Jednak eksperci ankietowani przez Nieman Lab uważają, że nowe sformułowania pozostają zbyt szerokie. Prawnik specjalizujący się w prawie mediów i własności intelektualnej Matt Topic stwierdził, że zezwolenie na wykorzystywanie zebranych treści do rozwijania dowolnego „produktu biznesowego” może potencjalnie obejmować także szkolenie AI. Profesor Cornell Law School James Grimmelmann również podkreślił, że formuła dotycząca rozwoju produktów reklamowych i biznesowych nadal jest bardzo szeroka.

Profesor prawa Uniwersytetu Wisconsin Benjamin Sobel zauważył, że dla wyraźniejszej ochrony właścicieli stron Meta powinna wprost zobowiązać się do przestrzegania instrukcji zawartych w robots.txt. Według niego stosowanie się do takich instrukcji jest dobrowolne, a zaktualizowane warunki komercyjne nie zawierają takiego zobowiązania.

Przedstawiciele organizacji informacyjnych w Wielkiej Brytanii, Europie i Stanach Zjednoczonych wezwali regulatorów do interwencji. Europejska Rada Wydawców zwróciła się już do Komisji Europejskiej, oświadczając, że wydawcy powinni sami decydować, czy zezwalać na wykorzystywanie ich dziennikarstwa, oraz negocjować uczciwe wynagrodzenie.

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