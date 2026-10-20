Meta вилучила слово навчати з комерційних умов після критики — Ars Technica

Meta змінила формулювання нових комерційних умов користування, вилучивши слово «навчати» з переліку можливих способів використання інформації із сайтів, пов’язаних із бізнес-сторінками. Оновлені правила мають набути чинності 30 жовтня. Про це повідомляє Ars Technica.

Що змінилося в умовах

Початкова редакція дозволяла Meta використовувати «будь-який контент» із сайтів, посилання на які розміщені на бізнес-сторінках, щоб надавати, розробляти, вдосконалювати, досліджувати, навчати та підтримувати цілісність продуктів, сервісів або функцій компанії.

У новій версії немає ані слова «навчати», ані формулювання про «будь-який контент». Натомість Meta зазначає, що може періодично отримувати оновлення із сайтів бізнес-користувачів для надання, розробки, вдосконалення, дослідження та підтримки рекламних і бізнес-продуктів, а також для забезпечення цілісності та безпеки власних продуктів.

У компанії заявили, що об’єднані умови щодо сканування сайтів стосуються лише рекламних і бізнес-продуктів. Meta також стверджує, що зміни не надають їй нових прав, які переважали б сигнали власників контенту через файл robots.txt.

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Зауваження юристів і видавців

Втім, опитані Nieman Lab експерти вважають, що нові формулювання залишаються надто широкими. Адвокат із медіа та інтелектуальної власності Метт Топік заявив, що дозвіл використовувати зібраний контент для розробки будь-якого «бізнес-продукту» потенційно може охоплювати й навчання ШІ. Професор права Корнельської школи права Джеймс Ґріммельманн також наголосив, що формула про розробку рекламних і бізнес-продуктів усе ще є дуже широкою.

Професор права Університету Вісконсину Бенджамін Собел зазначив, що для чіткішого захисту власників сайтів Meta мала б прямо зобов’язатися дотримуватися інструкцій у robots.txt. За його словами, виконання таких інструкцій є добровільним, а оновлені комерційні умови не містять відповідного зобов’язання.

Представники новинних організацій у Великій Британії, Європі та США закликали регуляторів втрутитися. Європейська рада видавців уже звернулася до Європейської комісії, заявивши, що видавці повинні самі вирішувати, чи дозволяти використання своєї журналістики, та домовлятися про справедливу оплату.

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