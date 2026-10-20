Meta изменила формулировки новых коммерческих условий использования, удалив слово «обучать» из перечня возможных способов использования информации с сайтов, связанных с бизнес-страницами. Обновлённые правила должны вступить в силу 30 октября. Об этом сообщает Ars Technica.

Что изменилось в условиях

Первоначальная редакция позволяла Meta использовать «любой контент» с сайтов, ссылки на которые размещены на бизнес-страницах, чтобы предоставлять, разрабатывать, улучшать, исследовать, обучать и поддерживать целостность продуктов, сервисов или функций компании.

В новой версии нет ни слова «обучать», ни формулировки о «любом контенте». Вместо этого Meta указывает, что может периодически получать обновления с сайтов бизнес-пользователей для предоставления, разработки, улучшения, исследования и поддержки рекламных и бизнес-продуктов, а также для обеспечения целостности и безопасности собственных продуктов.

В компании заявили, что объединённые условия, касающиеся сканирования сайтов, относятся только к рекламным и бизнес-продуктам. Meta также утверждает, что изменения не предоставляют ей новых прав, которые имели бы преимущество над сигналами владельцев контента через файл robots.txt.

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Замечания юристов и издателей

Однако опрошенные Nieman Lab эксперты считают, что новые формулировки остаются слишком широкими. Адвокат по вопросам медиа и интеллектуальной собственности Мэтт Топик заявил, что разрешение использовать собранный контент для разработки любого «бизнес-продукта» потенциально может охватывать и обучение ИИ. Профессор права Корнеллской школы права Джеймс Гриммельманн также подчеркнул, что формула о разработке рекламных и бизнес-продуктов всё ещё очень широка.

Профессор права Висконсинского университета Бенджамин Собел отметил, что для более чёткой защиты владельцев сайтов Meta следовало бы прямо обязаться соблюдать инструкции в robots.txt. По его словам, выполнение таких инструкций является добровольным, а обновлённые коммерческие условия не содержат соответствующего обязательства.

Представители новостных организаций в Великобритании, Европе и США призвали регуляторов вмешаться. Европейский совет издателей уже обратился в Европейскую комиссию, заявив, что издатели должны сами решать, разрешать ли использование их журналистских материалов, и договариваться о справедливой оплате.

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