Meta修改了新版商业使用条款的措辞，删除了有关使用与商业主页关联的网站信息的可能方式列表中的“训练”一词。更新后的规则将于10月30日生效。据Ars Technica报道。

条款有哪些变化

初始版本允许Meta使用商业主页上发布链接的网站中的“任何内容”，以提供、开发、改进、研究、训练以及维护公司产品、服务或功能的完整性。

新版本既没有“训练”一词，也没有“任何内容”的表述。Meta则表示，其可能定期从商业用户的网站获取更新，用于提供、开发、改进、研究和支持广告及商业产品，以及保障其自身产品的完整性和安全性。

该公司表示，关于网站抓取的合并条款仅适用于广告和商业产品。Meta还声称，这些变更不会赋予其凌驾于内容所有者通过robots.txt文件发出的信号之上的新权利。

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律师和出版商的意见

不过，Nieman Lab采访的专家认为，新措辞仍然过于宽泛。媒体和知识产权律师马特·托皮克表示，允许将收集的内容用于开发任何“商业产品”，可能也会涵盖人工智能训练。康奈尔法学院法学教授詹姆斯·格里梅尔曼也强调，关于开发广告和商业产品的表述仍然非常宽泛。

威斯康星大学法学教授本杰明·索贝尔指出，为更明确地保护网站所有者，Meta应明确承诺遵守robots.txt中的指令。他表示，遵守此类指令是自愿的，而更新后的商业条款并未包含相应承诺。

英国、欧洲和美国新闻机构的代表呼吁监管机构进行干预。欧洲出版商委员会已向欧盟委员会提出申诉，称出版商应自行决定是否允许使用其新闻报道，并协商公平报酬。

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